Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kutlamalarda yüzme, kovayla kürek, piyade tekne ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları yapıldı. Dereceye giren denizcilere ödülleri verildi.