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Muğla'da Deniz Suyu Çekildi, Adacıklar Oluştu

Muğla'da Deniz Suyu Çekildi, Adacıklar Oluştu
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Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde deniz suyu seviyesinde ciddi çekilmeler gerçekleşti. Marmaris'te 5 metre, Fethiye'de ise 2 metre seviyesinde çekilme gözlemlendi. Uzmanlar, bu durumu gel-git olayına bağlıyor.

Muğla'da deniz suyu Marmaris ilçesinde yaklaşık 5, Fethiye ilçesinde ise 2 metre kadar çekildi.

Marmaris'te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, denizin 5 metre kadar çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi.

Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, son günlerde bölgede görülen deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu vurgulayan Özçelik, "Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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