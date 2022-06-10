Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı - Haberler

Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Göcek Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından Osmanağa ve Ayten koylarında gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Akdeniz Koruma Derneği de destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren temizlikte denizden mangal, cam, plastik şişe, halı, plastik kasa, teneke kutu, zincir, halat, bebek arabası, çöp kutusu, sandalye, elektronik malzeme, su boruları, boya kutuları, halı, battaniye ve cep telefonundan oluşan 300 kilogram atık çıkarıldı. Dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkartılar atıklar, farkındalık yaratmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için Göcek Meydanı'nda sergilendi. AA / Durmuş Genç - Güncel Fethiye Göcek Muğla Güncel Haberler

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