Muğla'da Cumhuriyet'in 101. Yıldönümü Resepsiyonu Düzenlendi

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Vali Akbıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir" diyerek 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet'in aziz millete bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in sadece seçme ve seçilme hakkıyla ortaya çıkan bir yönetim şekli olmadığını kaydeden Akbıyık,"Cumhuriyet, milletin iradesinin, eşitliğin ve bağımsızlığın simgesidir. Bu topraklarda, tarih boyunca esarete boyun eğmemiş, kendi kaderini kendi yazan bir milletin, geleceğine sahip çıktığı büyük bir zaferdir. Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük bir eseri olarak tarihteki yerini almıştır." dedi.

Cumhuriyet sayesinde Türkiye'nin evrensel hukuk prensipleriyle buluştuğunu anlatan Akbıyık, Cumhuriyet'in getirdiği çağdaş açılımların da insanların ufkunu genişlettiğini, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatın yeni bir dinamizm kazandığını dile getirdi.

Kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletçe büyük bir heyecanı, coşkuyu yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlarla 101. yıl pastasını kesti.