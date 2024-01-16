Muğla'da okullarda çocuklarla sanat atölye çalışmaları yapılıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi liderleri ve sanat eğitmenleri, çocukların sanatsal faaliyetlerde bulunmaları ve sosyal beceri kazanmaları için sanat atölyesi etkinlikleri başlattı.

Sanat atölyesinde resim, heykel, seramik, ebru gibi farklı sanat çalışmaları ile çocukların verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Okul döneminde çocukların sosyalleşmesi ve el becerilerinin artması için düzenlenen sanat atölyesi etkinlikleri her hafta koordine edilen bir okulda gerçekleştirilirken gençlik merkezi faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgilendirmeler de yapılıyor.

Menteşe TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulunda düzenlenen, birinci sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çocuklar ebru, seramik ve boyama çalışması yaparak el becerilerini geliştirdi.

Çocuklar için fiziksel, psikomotor, duygusal ve dil gelişimine destek olarak kişisel beceriler kazandırma amacıyla planlanan sanat etkinliklerinin her hafta farklı okulun katılımıyla devam edeceği belirtildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, çocukların atölye çalışmalarına katılarak ilgi ve yeteneklerini keşfedeceklerini; bilgiyi, düşünceyi ve hayal gücünü bir araya getirip eğlenceli vakit geçirebileceklerini söyledi.

Açıkbaş, sanat atölye çalışmalarıyla çocukların erken yaşta sanatla buluşturulmasını, sanatı günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi, hayal gücü ve estetik duygularının gelişimine katkı sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Sanat etkinlikleriyle küçük yaşlardan itibaren tanışan çocukların kendilerini daha iyi tanıdığını belirten Açıkbaş, okullarda yürütülen çalışmalarla öğrencilerin faaliyetleri daha yakından tanıdığını dile getirdi.