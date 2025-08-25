Muğla'da Çocuklar İçin Orman ve Çevre Bilinci Etkinliği Düzenlendi

Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "Aile Yılı" kapsamında İl Kabul Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar için orman ve çevre bilinci etkinliği düzenlendi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde ve İncekum İşletmesi ev sahipliğindeki etkinlikte çocuklar doğa ile iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Etkinlikte çocuklara orman ve çevre bilinci konulu bilgilendirme yapıldı, grup oyunları, doğa yürüyüşleri ve sosyal etkinliklere katılımları sağlandı.

Eğlenceli ve öğretici bir gün geçiren çocukların sosyal gelişimlerinin desteklendiği proğramda, aile yılı hedefleri doğrultusunda toplumsal duyarlılık ve dayanışma bilincinin artırılmasına katkı sağlandığı belirtildi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kuduret Gültaş, İlk Kabul Merkezi Müdürü İlknur Yüksel ve Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin de katılım sağladı.