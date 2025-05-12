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Muğla'da Cinayet Davasında Sanıklar Yargılandı

Muğla'da Cinayet Davasında Sanıklar Yargılandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılaması devam etti. Duruşmada sanıklar, suçlamaları reddederken, aile bireylerinin ifadeleri üzerine dava sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Durkadın K, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Emine K, Burhanettin Ö. ile Mert A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık Burhanettin Ö, diğer sanıkların suçtan kurtulmak için yalan beyanda bulunduklarını iddia etti.

Kimseye baskı yapmadığını ve kimseyi tehdit etmediğini savunan Burhanettin Ö, "Bu ailenin hastalığında sağlığında yanında oldum. Evlerine yaklaşık 30 metre mesafede emniyet var, oraya gidip ifade verebilirlerdi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Burhanettin Ö, maktulün oğlu H.İ.A'ya babası kaybolduktan sonra görüldüğü yerlerle ilgili bilgi vermediğini, bu yerleri aile bireylerinin söylediğini öne sürdü.

Sanık Mert A. da daraltılmış baz istasyonu sinyallerinin tespit edilmesini istedi.

Maktulün oğlu H.İ.A. ise babasının öldüğünü sosyal medya üzerinden öğrendiğini söyledi. Babasının nasıl öldüğü ve taşındığıyla ilgili bilgisi olmadığını ifade eden H.İ.A, sadece Burhanettin Ö'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Tanık Dilek K. de maktul Şaban A'nın para karşılığı kendisiyle birlikte olmak istediğini, reddettiği maktulle aralarında herhangi bir ilişki yaşanmadığını anlattı.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın da adli kontrolünün sürmesine hükmetti.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Olay

Seydikemer'de kaybolan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış, 13 Mayıs 2024'te Sarıyer mevkisinde Şaban A'nın cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğulları Mert ve Mehmet A, arkadaşı Burhanettin Ö. ile eski kayınvalidesi Durkadın K. gözaltına alınmıştı.

Emine K, Mert A. ve Burhanettin Ö, 17 Mayıs'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, Durkadın K. ile Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanıklar, Emine K, Mert A, Burhanettin Ö. ile Durkadın K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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