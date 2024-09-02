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Muğla'da çınar ağacına yıldırım düştü, 30 küçükbaş hayvan öldü

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çınar ağacına yıldırım düşmesi sonucu, altında bulunan 60 küçükbaştan 30'u öldü. Hayvanların sahibi olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde çınar ağazına yıldırım düşmesi sonucu, altında bulunan 60 küçükbaştan 30'u öldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seydikemer Seki Mahallesi'nde, meydana geldi. Çınar ağacının altında bulunan Kadir Kör'e ait ahıldaki 60 küçükbaştan 22'si koyun ve 8'i keçi, ağaca yıldırım düşmesi sonucu öldü.

Hayvanlar bulunduğu yerden alınıp açılan çukura gömüldü. Hayvanların sahibi Kadir Kör, ölen hayvanları ve yıldırım düşen ağacı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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