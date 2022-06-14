Muğla'da çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptı

Muğla'da, kurulması planlanan çimento fabrikasına Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen köylüler ile belediye çalışanları arasında arbede yaşandı.

Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen bazı çevre dernekleri ve Deştin köyü sakinleri, bölgede kurulması planlanan çimento fabrikasına tepki gösterdi.

Deştin Çevre Platformu adına açıklamayı okuyan Gamze Çetinkaya, projenin durdurulması için ilk yapılması gereken işin Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesi olduğunu söyledi.

Yapı ruhsatının iptalinin Muğla için hayati önemde olduğunu vurgulayan Çetinkaya, 17 Mayıs'ta TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde bunu dile getirdiklerini, Menteşe Belediyesinin vermiş olduğu yapı ruhsatının iptali için destek istediklerini kaydetti.

Çetinkaya, şunları söyledi:

"27 Mayıs'ta CHP İl binasında CHP Doğa hakları ve Çevreden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç basının ve bizim önümüzde bir hafta on gün gibi bir süre içinde amasız fakatsız sorunun çözüleceğini söyledi. 10 Haziran'da da Muğla CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nu ziyaret edip, beklentimizi dile getirdik. Bugün bize verilen sözün 18'inci günündeyiz. Yapı ruhsatı halen iptal edilmedi ve çimento yıkım projesi hızla devam ediyor."

Açıklamanın ardından ellerinde "Çimento fabrikasına hayır" yazılı pankart taşıyan köylüler, "Deştin Çayı özgür akacak", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" şeklinde slogan attı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Menteşe Belediyesini ziyaret edeceğini öğrenen gruptakiler, dertlerini ona da anlatmak ve desteğini almak için slogan atarak Menteşe Belediyesi önünde yürüdü.

Arbede yaşandı

Burada zabıta ekipleri ve Başkan Yardımcısı Mehmet Güven tarafından karşılanan çevreciler, Başkan Bahattin Gümüş ile yapı ruhsatını iptal etmesi için görüştü.

Köylüler ve çevreciler ile başkan Gümüş ve belediye çalışanları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Bazı belediye çalışanları, çevrecilerin sloganını alkışlarla kesmeye çalıştı. Bu sırada kısa süreli arbede yaşandı.

Çevrecilerin belediye önünde yaklaşık iki saatlik bekleyişinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menteşe Belediyesine geldi.

Torun ve beraberindekiler belediye binasına girişinde çevrecilerce protesto edildi. Çevreciler arasından seçilen 4 temsilci, Başkan Gümüş'ün makamına çağırılarak, Torun ve beraberindeki milletvekilleri ile görüştü.

Görüşme sırasında çevreciler ve köylüler, "Ruhsatı iptal et" şeklinde slogan attı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan temsilciler, CHP heyetinin kendilerine fabrikanın tekrar kurulamaması için hukuki olarak çalışıldığı ve sürecin bu yüzden uzadığının, iki hafta içinde tamamen bitmiş olacağının söylendiğini ifade etti.

Görüşmenin ardından gruptakiler dağıldı.