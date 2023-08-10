Muğla'da Çimento Fabrikası İnşaatına Karşı Adalet Nöbeti Devam Ediyor

ESMA TURAN

Muğla'da yapımına devam edilen çimento fabrikasına karşı çıkan bölge halkının, 'mahkemenin bilirkişi raporuna rağmen hala yürütmeyi durdurma kararı vermediği' gerekçesiyle idare mahkemesi önünde başlattığı adalet nöbeti sürüyor. Deştin Çevre Platformu'ndan İsmail Şener, "Hem mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin birinci raporu 'kesinlikle bu bölgeye çimento fabrikası yapılamaz' dendiği halde, yine ek rapor talep edildiğinde yine bilirkişi heyeti tarafından ek raporda da 'burada çimento fabrikası yapılamaz' denildiği halde, 15 günlük süre de dolduğu halde İdare Mahkemesi'nin karar açıklamakta neyi, kimi beklediğini bilmek istiyoruz" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi sınırındaki Tekağaç mevkiinde yapımı süren çimento fabrikasına karşı köylülerin adalet nöbeti sürüyor. 'ÇED olumlu' kararına karşı yurttaşların açtığı dava kapsamında, 23 Şubat'ta bölgede bilirkişi keşfi yapılmıştı. Raporda, ÇED raporunda eksiklikler olduğuna vurgu yapılarak, fabrikanın kurulması halinde tarımsal alanların, Kazan Göleti ve barajların olumsuz etkileneceği belirtilmişti.

Bölge halkı 13 Temmuz'da mahkeme sürecinin devam etmesiyle inşaatın da devam ettiğini ve Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin bilirkişi raporlarına rağmen yürütmeyi durdurma kararı vermediğini belirterek adalet nöbeti başlattı. Bölge halkı dün akşam saatlerinde de mahkeme önünde nöbetine devam etti.

"İDARE MAHKEMESİ NEYİ BEKLİYOR?"

Deştin Çevre Platformu'ndan İsmail Şener şu açıklamayı yaptı:

"Bir çimento fabrikası süreci yaşıyoruz, ısrarla ve inatla. Ne şirketler vazgeçiyor ne de biz vazgeçiyoruz. Çünkü yaptırmayacağız. Nedeni açık ve net. Bir bilimin tespitleri doğrultusunda bilirkişi, 'Buraya çimento fabrikası yapılamaz' dedi. Sadece şirketin düzmece bir ÇED raporu var. Bu doğrultuda maalesef kamunun zarara uğratılmasına hizmet eden, mahkemeler, belediyeler, muhtarlar var Muğla'da. Biz bugün 'Türkiye'miz de hakimler var' demek için, bu duyguyu yaşamak için, 'Muğla'da da hakimler var' demek için buradayız ama hem mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin birinci raporu 'kesinlikle bu bölgeye çimento fabrikası yapılamaz' dendiği halde, yine ek rapor talep edildiğinde yine bilirkişi heyeti tarafından ek raporda da 'burada çimento fabrikası yapılamaz' denildiği halde, 15 günlük süre de dolduğu halde İdare Mahkemesi'nin karar açıklamakta neyi, kimi beklediğini bilmek istiyoruz. Bugün eylemimiz biraz sessiz olacak. Kimseye işini öğretmeyeceğiz ama burada da sabırla adalet nöbetini tutacağımızı, bilime karşı değil bilimin yanında acil karar vereceğinizi bekleyeceğimizi bilmenizi istiyoruz."