Muğla'da çıkan yangınlarla ilgili üç şüpheli yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da meydana yangınlara ilişkin üç şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Muğla'da meydana yangınlarla ilgili üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün Muğla ilimiz Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; Yatağan'da 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesinde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir.

Datça'da ise Batır Kızılbük mevkiinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır.

Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."