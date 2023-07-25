Muğla'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan tarım işçisi serbest bırakıldı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili tarım işçisi Memduh K. (40), gözaltına alındı. İfadesinde, yangının saman balya makinesinin bilyelerini ezilmesi sonucu çıktığını belirten Memduh K., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde 19 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 5 arazöz, 3 su tankeri ve 40 personel ile karadan müdahale edilen yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman zarar gördü.

Memduh K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.