Muğla'da çıkan yangında ev hasar gördü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında hasar gördü.
Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde depo olarak kullanılan 2 katlı müstakil evden dumanların çıktığı ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri söz konusu adrese gitti.
Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın evde hasara sebep oldu.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel