Fethiye'de çıkan yangın söndürüldü, kiracı aranıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, dairenin tahliye edildiği sırada kiracının balkondan içeriye yanıcı madde atması sonucu çıktığı iddia edildi. Kiracının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Taşyaka Mahallesi Şehit Ali Büyükiskilip Caddesi'nde, 4 katlı binanın üst katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev, kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yangının, dairenin tahliye edildiği sırada kiracının balkondan içeriye yanıcı madde atması sonucu çıktığı iddia edildi.
Yangını çıkardığı öne sürülen kiracının yakalanması için çalışma başlatıldı.