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Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Özlüce-Yemişendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 2 arazöz ve orman işçileri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanda zarara yol açtı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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