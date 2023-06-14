Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Özlüce-Yemişendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 2 arazöz ve orman işçileri ile müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanda zarara yol açtı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel