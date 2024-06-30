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Muğla'da çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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