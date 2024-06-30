Muğla'da çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.