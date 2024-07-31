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Muğla'da çıkan yangında 2 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alanda zarar oluştuğu belirlendi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Dörttepe mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alanda zarar oluştuğu belirlendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Milas Muğla Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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