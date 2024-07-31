Muğla'da çıkan yangında 2 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Dörttepe mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alanda zarar oluştuğu belirlendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.