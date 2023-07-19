Muğla'da çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangın, tarladan başlayarak makilik ve ormanlık alana sıçradı. Yangına hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ancak 2 hektarlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarlada başlayarak makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Yerkesik Mahallesi'nde bir tarlada başlayan daha sonra makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel