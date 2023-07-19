Muğla'da çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangın, tarladan başlayarak makilik ve ormanlık alana sıçradı. Yangına hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ancak 2 hektarlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.