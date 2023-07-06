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Muğla'da çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Muğla'da çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Güncel Haberler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangına 2 arazöz, orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü ancak 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 arazöz, orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanda zarara yol açtı.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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