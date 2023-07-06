Muğla'da çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangına 2 arazöz, orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü ancak 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.