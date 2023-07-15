Muğla'da çıkan yangında 160 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında, 5'i makilik, 155'i orman olmak üzere toplamda 160 hektar alan zarar gördü. Yangının sigara izmariti nedeniyle çıktığı belirlendi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde makilikte çıkıp ormana ulaşan, hem havadan hem de karadan müdahaleyle 7 saatte kontrol altına alınan yangında, 5'i makilik, 155'i orman olmak üzere 160 hektar alan zarar gördü. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi.

Milas-Bodrum Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki makilikte, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz, 18 su ikmal aracı, 8 dozer, 8 treyler, 11 yer ekibi, 2 greyder, 2 yönetim aracı, 45 teknik personel, 30 memur ve 485 personelle karadan müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, gönüllüler, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) söndürme çalışmalarına destek oldu. Komandolar ise yangının Kemaliye Mahallesi'ndeki yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşılık bölgede yaşayan yaşlıları tahliye etti.