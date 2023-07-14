Muğla'da çıkan yangına takviye ekip gönderildi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek için takviye uçak, helikopter ve arazözler ile personel gönderildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevlere havadan ve karadan 9 uçak, 9 helikopter, 53 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 350 personel ile müdahale ediliyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.