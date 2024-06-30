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Muğla'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan zirai alandaki yangın ormana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Demirciler Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ormana Milas Muğla Yaşam Güncel Haberler

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