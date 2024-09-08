Muğla'da çıkan yangın ormana sıçradı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yol kenarında çıkan maki yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Milas ilçesi Güllük Kavşağı'nda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.