Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Milas ilçesinde, makilik alanda çıkıp ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 3 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),
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