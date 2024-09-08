Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, makilik alanda çıkıp ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 3 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),