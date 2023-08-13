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Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayan ve ormana sıçrayan yangın, 1 saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alana zarar verilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında başlayan ve ormana da sıçrayan yangın 1 saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar alana zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Yatağan Muğla Güncel Haberler

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