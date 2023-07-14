Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgede havadan inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Bakan Yumaklı, açıklamalarda bulundu.

'SESİNİ DUYAMADIĞIMIZ CANLILAR VAR, ONLAR İÇİNDE ÜZÜLMEMİZ GEREKİR'

Yangında 160 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'mıza ve ülkemize geçmiş olsun. Yangın şu an kontrol altına alınmış vaziyette. Yangın havaalanına yakın Akyol mevkiinden başladı ve güneye Kemikler köyüne doğru hareket etti. Ekiplerimiz çok hızlı bir müdahalede bulundu. Bizim buraya çok hızlı intikal etmemizin temel sebebi yarım saatte yangının yaklaşık 37 hektarlık alanın yanmasıydı. Olayın büyüme potansiyeli çok büyüktü. Kemikler mevkiini geçmiş olsaydı blok ormanların bulunduğu bir alana sıçrayacaktı ve daha sonrasında hepimiz için endişe verici bir durum meydana gelecekti. İlk etapta 9 uçak, 13 helikopter, yaklaşık 45 arazöz ve 450'ye yakın arkadaşımızla hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Özellikle son dönemde yangınların tamamına aynı şekilde çok hızlı bir şekilde orman teşkilatımız müdahale ediyor. Dünyada sadece 5 ülkede ileri derecede teknoloji sensörler ve aynı şekilde kameralarla donatılmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini 'Otağ' olarak verdiği yangın yönetim uçağındaydık. Alanı uçakla baştan sona tekrar kontrol ettik. Yaklaşık 160 hektarlık bir alanın etkilendiğini gördük. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici yön. 160 hektarlık alanda bizim sesini duyamadığımız canlılar var, onlar içinde üzülmemiz gerekir. Ülke olarak kabiliyetiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun ki buradan bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bize destekleri, bizi cesaretlendirmesi ve talimatları için bize bu imkanı sağlamaktaki kararlılığı için tekraren teşekkür ederim dedi.

'YANGINLARIN YÜZDE 90'INI İNSAN UNSURU KAYNAKLI'

Sizin kabiliyetiniz ne kadar çok olursa olsun olması gereken bu olayların yaşanmaması diye konuşan Yumaklı, şöyle devam etti Elbette müdahale eder ve söndürürsünüz. Bugün sadece büyük diye adlandırabileceğim 7 yangın çıktı. Bunlardan ikisi İzmir'de, ikisi Hatay'da, biri Kahramanmaraş'ta, biri Balıkesir Kepsut'ta yangın çıktı. Kepsut'taki yangının potansiyeli büyüktü o da kontrol altına alındı. Sadece bu kadar değil, irili ufaklı dediğimiz arkadaşlarımız yarım saat, bir saat içerisinde müdahale ettiği yaklaşık 50'nin üzerinde yangın meydana geldi. Bunlar bizim kaynaklarımız, engellenebilir mi evet engellenir. Yangınların yüzde 90'ının insan unsurlarından kaynaklandığını da düşünürsek elbette engellenebilir. Bütün vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla istirham ediyorum. Ormanlara, ya da ormanların yakınlarına ateşle herhangi bir şekilde ormanları yakacak ya da o arada yangın başlatacak herhangi bir madde atmayalım. Cam gibi, şişe gibi alev alacak malzemeleri de yol kenarlarına atmayalım çünkü buradaki yangında bir yol kenarından başladı. Geçen hafta İzmir Menderes'te hayatını kaybeden, yeşil vatanı korumak için şehidimiz vardı Mustafa Gürpınar ve onun içinde Rabbimden rahmet diliyorum. Enerjisi düşmüş yangının kontrol altına alındığını herhangi bir tehlike arz etmediğini ama arkadaşlarımızın da son derece dikkatli bir şekilde soğutma çalışmalarına devam ettiğini söyleyebilirim. Çıkış nedeni belli değil. Araştırmalar devam edecek. 160 hektarlık alanın içerisinde ormanların yanı sıra tarım alanları da var. (DHA)