Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgede havadan inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Bakan Yumaklı, açıklamalarda bulundu.

"Elbette müdahale eder ve söndürürsünüz. Bugün sadece büyük diye adlandırabileceğim 7 yangın çıktı. Bunlardan ikisi İzmir'de, ikisi Hatay'da, biri Kahramanmaraş'ta, biri Balıkesir Kepsut'ta yangın çıktı. Kepsut'taki yangının potansiyeli büyüktü o da kontrol altına alındı. Sadece bu kadar değil, irili ufaklı dediğimiz arkadaşlarımız yarım saat, bir saat içerisinde müdahale ettiği yaklaşık 50'nin üzerinde yangın meydana geldi. Bunlar bizim kaynaklarımız, engellenebilir mi evet engellenir. Yangınların yüzde 90'ının insan unsurlarından kaynaklandığını da düşünürsek elbette engellenebilir. Bütün vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla istirham ediyorum. Ormanlara, ya da ormanların yakınlarına ateşle herhangi bir şekilde ormanları yakacak ya da o arada yangın başlatacak herhangi bir madde atmayalım. Cam gibi, şişe gibi alev alacak malzemeleri de yol kenarlarına atmayalım çünkü buradaki yangında bir yol kenarından başladı. Geçen hafta İzmir Menderes'te hayatını kaybeden, yeşil vatanı korumak için şehidimiz vardı Mustafa Gürpınar ve onun içinde Rabbimden rahmet diliyorum. Enerjisi düşmüş yangının kontrol altına alındığını herhangi bir tehlike arz etmediğini ama arkadaşlarımızın da son derece dikkatli bir şekilde soğutma çalışmalarına devam ettiğini söyleyebilirim. Çıkış nedeni belli değil. Araştırmalar devam edecek. 160 hektarlık alanın içerisinde ormanların yanı sıra tarım alanları da var."

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),