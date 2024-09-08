Muğla'da çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 2 gece görüşlü helikopter de alevlere müdahale ediyor.

Fırat AKAY/ MUĞLA,