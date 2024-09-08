Muğla'da çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 2 gece görüşlü helikopter de alevlere müdahale ediyor.
Fırat AKAY/ MUĞLA,