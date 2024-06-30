Muğla'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangın, zirai alandan ormana sıçramıştı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları yangına müdahale etti. Ekiplerin etkin mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Demirciler Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.