Muğla'da çıkan yangın fırın ve 4 iş yerine zarar verdi

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Ayazkıyı Mahallesi'ndeki fırının çatısında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak iş yerine yakın işletmelere sıçradı. İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter yangına müdahale etti. Yangında fırın ile 4 iş yeri zarar gördü.

Muğla'nın Ula ilçesinde fırında çıkan ve 4 iş yerine zarar veren yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ayazkıyı Mahallesi'ndeki fırının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler iş yerine yakın işletmelere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter de destek verdi.

Güçlükle söndürülen yangında fırın ile 4 iş yeri zarar gördü.