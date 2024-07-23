Muğla'da çıkan yangın evleri ve ormanı tehdit ediyor

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Köyceğiz'in Karaçam Mahallesi'ndeki bir evde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, 2 ev ve 1 ahır zarar gördü. Yangının ormanda sürdüğü bildirildi.