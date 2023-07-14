Muğla'da çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Yangın 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanda, saat 11.00 sıralarında çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, saat 12.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/ MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel