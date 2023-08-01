Muğla'da çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Yangının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangına sebep olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olay Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda dün çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.