Üye Girişi
Haberler

Muğla'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi. Yangının çıkış noktasını belirleyen ekipler, yanmış arı kovanlarının sahibi baba ile oğluna ulaştı. Şüphelilerin yangının arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını itiraf ettikleri öğrenildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Yava Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dün başlayan ve ekiplerin yoğun gayretiyle bugün kontrol altına alınabilen yangına ilişkin jandarma ekipleri, her türlü ihtimali değerlendirerek titiz çalışma yürüttü.

Yangının çıkış noktasını belirleyen ekipler, etrafta bulunan yanmış arı kovanlarının sahibi baba ile oğluna ulaştı.

İfadesi alınan şüphelilerin, yangının arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceğini itiraf ettikleri öğrenildi.

Bu arada, yangının çıkış noktası olduğu değerlendirilen, yanmış arı kovanlarının da bulunduğu bölge görüntülendi. Kayıtlarda çam ağaçlarının yakınına konulmuş 65 arılı kovanın tamamına yakınının kullanılamaz halde olduğu görülüyor.

Olay

Yava Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında bölgeye arı kovanları koydukları tespit edilen M.Ş. ile oğlu İ.Ş'nin yangına sebep oldukları öne sürülmüştü.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Yatağan Baba Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title