Muğla'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Yava Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dün başlayan ve ekiplerin yoğun gayretiyle bugün kontrol altına alınabilen yangına ilişkin jandarma ekipleri, her türlü ihtimali değerlendirerek titiz çalışma yürüttü.

Yangının çıkış noktasını belirleyen ekipler, etrafta bulunan yanmış arı kovanlarının sahibi baba ile oğluna ulaştı.

İfadesi alınan şüphelilerin, yangının arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceğini itiraf ettikleri öğrenildi.

Bu arada, yangının çıkış noktası olduğu değerlendirilen, yanmış arı kovanlarının da bulunduğu bölge görüntülendi. Kayıtlarda çam ağaçlarının yakınına konulmuş 65 arılı kovanın tamamına yakınının kullanılamaz halde olduğu görülüyor.

Olay

Yava Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında bölgeye arı kovanları koydukları tespit edilen M.Ş. ile oğlu İ.Ş'nin yangına sebep oldukları öne sürülmüştü.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.