Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Karamehmet Mahallesi Kademe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması da yapılan alanda alevler tamamen söndürüldü.

Yangında 1 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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