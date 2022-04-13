Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
AA - Durmuş Genç - Güncel
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Dokuzçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan müdahaleyle, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışma yaptı.
Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
AA / Durmuş Genç - Güncel