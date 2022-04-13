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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Dokuzçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan müdahaleyle, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışma yaptı.

Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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