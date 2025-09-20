Muğla'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ikinci günde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dün yol kenarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına gece boyu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplere bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de destek verdi. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel ile yangına müdahale ediliyor.

Öte yandan yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olduğu ancak bazı alanların ekiplerin müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldığı görülüyor.

İki gün süren çalışmanın ardından havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 80 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.