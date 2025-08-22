Muğla'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.