Muğla'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.