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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, 43 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektar alan zarar görürken, içi arı dolu 800'den fazla kovan da yandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, bugün saat 08.00 sıralarında yaklaşık 43 saatte kontrol altına alındı. 200 hektar alan zarar görürken, içi arı dolu 800'den fazla kovan yandı.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı sonrası bölgeye 6 uçak, 15 helikopter, 150'ye yakın arazöz, aralarında gönüllülerinde bulunduğu 700'e yakın orman işçisi, 1 deniz aracı ve 25'ten fazla iş makinesi sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile yangına müdahale eden ekipleri, yerinde koordine etti. Havanın kararmasıyla hava unsurları yerini 2 gece görüşlü helikoptere bırakırken, 1 orman işçisi dumandan etkilendi.

MÜDAHALE 2'NCİ GÜN DE SÜRDÜ

Günün aydınlanması ile uçak ve helikopterler de havadan müdahaleye başladı. Orman personeli, sivil toplum kuruluşları, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve jandarma personelinin aralarında bulunduğu yaklaşık 700 kişi ile 6 uçak, 15 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 100'den fazla arazöz ve 30 iş makinesi yangına müdahaleyi gün boyunca sürdürdü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın, havanın kararmasıyla Sarnıç köyü ve Zeytinköy arasında kalan Kartal Kanyonu'nda ulaşımın olmadığı noktalarda zayıflamış şekilde etkisini devam ettirdi. Gece boyunca yer ekipleri, karadan ulaşabildikleri noktalara hortum çekerek müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı noktalara gece görüşlü 2 helikopter havadan müdahaleyi sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla uçaklar da havadan müdahale başlattı. Yangın, bugün saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. 200 hektar alan zarar görürken, 1000'e yakın arı kovanı dumandan etkilendi. İçi arı dolu 800'den fazla kovan da yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Menteşe Güncel Dünya Muğla

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