Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Sekköy Mahallesi'nde dün saat 15.15 sıralarında çıkıp, tarım arazilerine de sıçrayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 60 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Fırat AKAY/MİLAS (Muğla),