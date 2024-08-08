Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 60 hektar alan zarar gördü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Sekköy Mahallesi'nde dün saat 15.15 sıralarında çıkıp, tarım arazilerine de sıçrayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 60 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Fırat AKAY/MİLAS (Muğla),