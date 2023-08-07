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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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