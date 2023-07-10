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Muğla'da çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Muğla'da çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale edildi. Yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Ortaca ilçesinde saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 25 arazöz, 2 dozer ve 207 personelle karadan müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Ortaca Muğla Güncel Haberler

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