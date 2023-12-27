Muğla'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı, şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde Gürbüz Çalışkan ile bir iş yerinin güvenlik görevlisi S.Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.Ç. tarafından bıçaklanan Çalışkan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışkan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.