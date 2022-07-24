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Muğla'da çıkan iki arazi yangını söndürüldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da çıkan iki arazi yangını söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde çıkan arazi yangınları itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde çıkan arazi yangınları itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Bodrum'un Mumcular Mahallesi Balcılar mevkisindeki bir arazide, ilk belirlemeye göre temizlik ateşi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Vatandaşların da desteğiyle alevler, yayılmadan söndürüldü.

Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Olukbaşı mevkisindeki otluk alandaki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

İtfaiye Bodrum Muğla Güncel Haberler

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