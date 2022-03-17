Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı sopalı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı sopalı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Fesih K, Erhan K, Erkan K. ve Nejmettin K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Erhan K'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kavganın meydana geldiği ikamette de hasar oluştu.

Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Ali Ballı - Güncel

Gümbet, Bodrum, Güncel, Haberler

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