Muğla'da çiftlik yangınında yaralı hayvanlara müdahale edildi

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde çıkan çiftlik yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yaralı hayvanlara veteriner hekim ve yardımcı personeller tarafından müdahale edildi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Algı Mahallesi'nde meydana gelen çiftlik yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Acil Müdahale Aracı ile müdahale etti. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol alınmasından sonra Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale Aracı 1 veteriner, 2 yardımcı personelle yaralı hayvanlara yerinde müdahale etti.

Menteşe Algı Mahallesi'nde büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte meydana gelen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Grup Amirliği 4 araç 16 personelle kısa sürede müdahale etti. 11.44'de yangın ihbarını alan ekipler 11.50'de yangının çıktığı alana ulaşarak yangına müdahaleye başladı.

Yangının ot balyalarına sıçraması ve alanda balya sayısının fazla olması nedeni ile soğutma çalışmaları yaklaşık 12 saat sürdü. Yangının kontrol altına alınmasından sonra Büyükşehir Acil Müdahale Aracıyla veteriner hekim ve yardımcı personeller yaralı hayvanlara müdahale etti.

2 büyükbaş hayvan telef olurken yangından az etkilenen hayvanların müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yangında ayrıca bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yaklaşık bin adet balyada zarar gördü. - MUĞLA