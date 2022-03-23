Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Bürosu ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelileri yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan S.Ç, S.U, G.G. ve A.G'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Muğla, Güncel, Haberler

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