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Muğla'da Cayrokopter Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Muğla'da Cayrokopter Kaza Yaptı: 2 Yaralı

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Muğla'da türbülansa giren cayrokopter iniş yapmak isterken düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Muğla'da türbülansa giren cayrokopter iniş yapmak isterken düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kalkış yeri belirlenemeyen 2 kişilik cayrokopter, Akbük sahiline yakın bölümde uçarken türbülansa girdi. Türbülanstan kurtulmak için alçalan cayrokopter piloto tarlaya iniş yapmak istedi. Pilot alçaldığı esnada zeytin ağacına çarparak durabildi. Görgü tanıkları cayrokopterin burun üstü yere çakılmasını zeytin ağacının önlediğini belirtti. Kaza sonrası 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yaralılar sağlık kuruluşuna sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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