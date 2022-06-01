Muğla'da çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Haberler

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Muğla'da çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde bir binanın çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir binanın çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akyaka Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir evin çatı arasında sıkışan kedi yavrularını fark edenler, kendi imkanlarıyla kedileri kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrularını bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İtfaiye Muğla kedi Ula Güncel Haberler

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