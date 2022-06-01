Muğla'da çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Haberler

Muğla'da çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Ula ilçesinde bir binanın çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Ula ilçesinde bir binanın çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akyaka Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir evin çatı arasında sıkışan kedi yavrularını fark edenler, kendi imkanlarıyla kedileri kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrularını bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti.
AA / Durmuş Genç - Güncel