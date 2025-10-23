Haberler

Muğla'da Çam Balı Hasat Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen 'Çam Balı Hasat Şenliği', saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte bal hasadı yarışması, halk oyunları gösterisi ve çeşitli projelerle çam balı üretiminin artırılmasına yönelik açıklamalar yapıldı.

Muğla'da, Çam Balı Hasat Şenliği düzenlendi.

"Muğla'nın Tadı, Çam Balı" sloganıyla Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bu yıl ilki düzenlenen şenlikte, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla "bal hasadı yarışması" düzenlendi, dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, turizm cenneti Muğla'nın taşının toprağının altın olduğunu söyledi.

İlin yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Akbıyık, yangın felaketi sonrasında yavaş yavaş orman varlığının arttığına dikkati çekti. Akbıyık, bu yıl 20 bin ton civarı beklenen çam balı rekoltesiyle yangın öncesi döneme dönmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Akbıyık, bu yılı büyük bir yangın olmadan atlattıklarını, bunun da bal verimini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Valilik olarak arı ürünlerinin katma değerini arttırmak adına 2022'de "Apimuğla" adıyla bir proje hazırlandıklarını anımsatan Akbıyık, bu çerçevede şirketin kurulduğunu ve yakında seri üretime geçeceğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da üreticilere yaptıkları projelerle de destek olduklarını, Tarım ve Orman Bakanlığının büyük desteklerinin bulunduğunu ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise çam balının doğanın insanlığa sunduğu en zarif hediyelerden biri olduğuna işaret ederek, "Arı olmazsa hayat olmaz. Bu topraklarda üretmek bir gelenek değil bir görevdir bir sorumluluktur." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdür Seyfettin Baydar da Muğla'ya özgü çam balının, ülkedeki çam balı üretiminin yüzde 85'ini oluşturduğunu söyledi.

Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise arıcıların büyük emekleri sonucu üretilen, doğanın en güzel armağanlarından biri olan çam balını ülkede ve dünyada tanıtmak amacıyla yapılan bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Temsili Arıcı çadırı içerisinde bal sağımının da yapıldığı etkinlikte, protokol üyeleri bal hasadı gerçekleştirdi.

Muğla Valiliği, Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, stantların gezilmesinin ardından katılımcılara ballı lokma ikram edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yol ortasında öldüresiye dayak
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.